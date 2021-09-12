Еще 18 лесных пожаров потушили в России за сутки

Лесопожарные службы в России за последние сутки потушили 18 природных пожаров на территории площадью в 1 624 гектара. Как сообщило «РИА Новости», данные об этом распространили в Авиалесоохране.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.09.2021 г. в России лесопожарными силами ликвидировано 18 лесных пожаров на площади 1 624 гектара», — говорится в сообщении.

По данным на полночь 12 сентября, в стране оставалось 46 лесных пожаров, общая площадь составила 229 119 гектаров. Самые сильные пожары по-прежнему остаются в Якутии, только в одном этом регионе до сих пор действуют 38 пожаров.

Стало известно, что в другом проблемном регионе — в Иркутской области — уже потушены все возгорания. Новых очагов там не зафиксировано. Последние пожары тушили 102 человека.

До 15 сентября на территории области продолжает действовать противопожарный режим. В полной готовности по-прежнему находятся больше тысячи человек. Силы этих групп на данный момент не планируется уменьшать.