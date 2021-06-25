Еще 13 объектов по обращению с ТКО в 11 регионах получат поддержку РЭО в 2021 году

Российский экологический оператор проинвестирует 6 миллиардов рублей в создание 13 объектов в 11 регионах уже в 2021 году. При реализации данных инвестпроектов будет применена новая мера государственной поддержки, утвержденная Правительством РФ 22 июня, — выкуп облигаций. Данные объекты будут введены в эксплуатацию в 2022–2023 годах.

«Это один из шагов по расширению мер поддержки, которые мы будем направлять на создание мощностей по переработке отходов, развитие системы обращения с ТКО. Изначально заложенные меры не были эффективны, фактически они ограничивались вхождением в уставной капитал предприятий. Новым инструментом станет выкуп облигаций, на практике — это возвратное финансирование создания инфраструктуры по обращению с отходами. В дальнейшем мы рассматриваем как меру поддержки льготный лизинг оборудования, возмещение части стоимости банковской гарантии и другие. Новые механизмы поддержки только развивающейся отрасли должны дать необходимый импульс, — прокомментировала Виктория Абрамченко.

«Уже в 2021 году мы поддержим 13 проектов в 11 регионах РФ. Сами объекты будут введены в эксплуатацию в 2022–2023 годах. Выкуп облигаций —это востребованный рынком инструмент поддержки, который позволяет создать комфортные условия для участия в проектах, как со стороны частных инвесторов, так и со стороны финансовых организаций и ППК РЭО как института развития», — заявил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

Российский экологический оператор проинвестирует 6 миллиардов рублей для создания мощностей по обработке и утилизации 4 миллионов тонн отходов в год. Общие капитальные затраты на эти инвестпроекты составят 28 миллиардов рублей. Ввод указанных проектов в эксплуатацию произойдет в течение двух лет.

Для реализации данных проектов ППК РЭО за счет субсидии, предоставляемой ему из федерального бюджета в виде имущественного взноса, выкупит облигации инвесторов на указанную сумму.

Выделяемые государственные средства являются возвратными. Это значит, что после того, как деньги из одного проекта будут возвращены РЭО, они будут реинвестированы компанией в отрасль обращения с отходами для реализации новых проектов на тех же условиях.

Что считают эксперты

«Мы все очень ждали этого постановления, теперь у наших проектов в области обращения с отходами появляются действительно хорошие перспективы в части финансирования. ППК РЭО является профильным институтом развития в области обращения с отходами, там работают профессионалы, которым не надо объяснять специфику отрасли, все наши проекты там по достоинству оцениваются, проходят быстрое согласование, получают методическую и организационную поддержку и одобрение на финансирование. Уверен, что запуск такого инструмента как облигационный займ, существенно расширит инвестиционные возможности как самого ППК РЭО так и потенциальных инвесторов», — заявил Игорь Пикалов, Генеральный директор «ИФ Террикон» (является крупным инвестором в инфраструктурные объекты по обращению с ТКО).

«Благодаря решению Правительства РФ операторы получат реальный инструмент поддержки в реализации проектов, без которых невозможно дальнейшее развитие отрасли обращения с отходами. Меры государственной поддержки помогут также снизить социальную нагрузку на население, избежать увеличения тарифов и, безусловно, продвинут саму отрасль обращения с отходами к выполнению целей Нацпроекта Экология, от которых зависит благополучие и здоровье жителей страны», — считает заместитель генерального директора Группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

«По моему мнению, новые меры поддержки участников рынка со стороны ППК РЭО через выкуп облигаций компаний, которые инвестируют в сферу обращения с ТКО, могут стать не только драйверами создания в отрасли современной инфраструктуры, но и источником стимулирования более глубоких процессов ESG-трансформации довольно сложной сферы предпринимательской деятельности», — считает Светлана Бик, руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития», директор по устойчивому развитию АО «Ситиматик».

«Дополнительные меры поддержки на строительство инфраструктуры по обращению с отходами — это большой плюс. Сегодня вся нагрузка либо на жителях, либо просто такие объекты не строятся. Применение инструментов государственно-частного партнерства и реформирование системы РОП — это необходимость для достижения амбициозных целей по снижению доли захоронения и росту объемов переработки отходов, обозначенных Президентом. Думаю что привлечение средств под 3% годовых — это очень привлекательно для инвесторов. А вот сколько же инвесторов сможет ими воспользоваться зависит от того какие требования к проектам будет предъявлять ППК РЭО», — заявил эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган.

Напомним, 24 июня стало известно, что становлением Правительства РФ расширен перечень мер поддержки отрасли обращения с ТКО. Теперь Российский экологический оператор сможет финансировать создание мощностей по обработке и утилизации отходов через выкуп облигаций. Подробнее про данную меру поддержки — читайте по ссылке.