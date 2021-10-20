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    20 октября 2021, 15:16

    Еще 108 проектов по строительству мусорных заводов могут получить поддержку РЭО

    Редакция сайта 360°

    Российский экологический оператор рассматривает 108 проектов, которым может оказать поддержку в рамках строительства новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Уже в 2021 году РЭО частично профинансирует 13 объектов.

    Еще 108 проектов по строительству мусорных заводов могут получить поддержку РЭО

    «Всего сейчас мы рассматриваем для оказания поддержки еще 108 проектов. Эти проекты будут реализованы, во-первых, совместно с регионами в лице их региональных компаний, в том числе с региональными операторами. Во-вторых, с частными компаниями, включая уже получившие статус регионального оператора и работающие на территории региона», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев в интервью главе Российского экологического общества Рашиду Исмаилову.

    Буцаев добавил, что это могут быть иные инвесторы, готовые вложить средства в развитие инфраструктуры, но при этом пока не работающие в регионе. Формат поддержки таких проектов — концессионные и инвестиционные соглашения.

    По словам Буцаева, новую меру поддержки в виде выкупа облигационного займа правительство одобрило для РЭО 22 июня. С этого момента Российский экологический оператор получил возможность проинвестировать в 13 объектов в 11 регионах в 2021 году на общую сумму 6,2 миллиарда рублей.

    При этом уже спустя месяц после одобрения меры поддержки РЭО утвердил первые проекты — два завода в Московской области от компаний «Комбинат» и «КПО Нева». Здесь объем инвестиций составил 16 миллиардов рублей, участие РЭО — 2,9 миллиарда.

    Буцаев отметил, что c 2021 года РЭО может оказывать три меры поддержки (давать поручительства по кредитам и займам, приобретать облигации, участвовать в уставном капитале) и список может быть расширен.