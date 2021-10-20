Еще 108 проектов по строительству мусорных заводов могут получить поддержку РЭО

Российский экологический оператор рассматривает 108 проектов, которым может оказать поддержку в рамках строительства новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Уже в 2021 году РЭО частично профинансирует 13 объектов.

«Всего сейчас мы рассматриваем для оказания поддержки еще 108 проектов. Эти проекты будут реализованы, во-первых, совместно с регионами в лице их региональных компаний, в том числе с региональными операторами. Во-вторых, с частными компаниями, включая уже получившие статус регионального оператора и работающие на территории региона», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев в интервью главе Российского экологического общества Рашиду Исмаилову.

Буцаев добавил, что это могут быть иные инвесторы, готовые вложить средства в развитие инфраструктуры, но при этом пока не работающие в регионе. Формат поддержки таких проектов — концессионные и инвестиционные соглашения.

По словам Буцаева, новую меру поддержки в виде выкупа облигационного займа правительство одобрило для РЭО 22 июня. С этого момента Российский экологический оператор получил возможность проинвестировать в 13 объектов в 11 регионах в 2021 году на общую сумму 6,2 миллиарда рублей.

При этом уже спустя месяц после одобрения меры поддержки РЭО утвердил первые проекты — два завода в Московской области от компаний «Комбинат» и «КПО Нева». Здесь объем инвестиций составил 16 миллиардов рублей, участие РЭО — 2,9 миллиарда.

Буцаев отметил, что c 2021 года РЭО может оказывать три меры поддержки (давать поручительства по кредитам и займам, приобретать облигации, участвовать в уставном капитале) и список может быть расширен.