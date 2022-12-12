Экология 12 декабря 2022, 15:05 Ещё 10 российских компаний будут развивать экономику замкнутого цикла

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К ассоциации «Ресурс» присоединились возчики отходов и производители станков для переработки мусора

Ещё 10 компаний присоединились к Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданной при поддержке Российского экологического оператора. Вопрос от их вступлении был рассмотрен на общем собрании членов Ассоциации. Участники также рассмотрели вопрос о присоединении к хартии «Ноль отходов» и актуальные проблемы отрасли обращения с отходами.

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«Ассоциация объединяет всех тех, кто заинтересован в построении экономики замкнутого цикла и развитии отрасли обращения с отходами. На очередном собрании было принято решение о включении еще 10 компаний из отрасли, а также о присоединении к Хартии "Ноль отходов", что полностью соответствует целям и задачам Ассоциации «Ресурс». Инициатива позволит привлечь внимание более широкого круга участников во всех секторах, объединив их на общих принципах. Объединение крупных государственных и частных компаний-участников Хартии «Ноль отходов» – важный шаг на пути продвижения идей экономики замкнутого цикла в России», - отметил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Единогласным решением общего собрания в члены Ассоциации «Ресурс» были приняты 10 новых компаний:

· АО «Пермский региональный оператор ТКО»

· ООО «Региональный оператор Севера»

· ООО «ДЮРТЮЛИМЕЛИОВОДСТРОЙ»

· ООО «Современные экологические технологии»

· ООО «Управляющая компания «Региональный оператор»

· АО "Координационный совет в сфере обращения с органическими и твердыми коммунальными отходами"

· АО «Тамбовская сетевая компания»

· АО "ЭТТОН ГРУП"

· ООО "ЭКОМАШГРУПП"

· БФ "Второе дыхание".

Вступившие организации отметили продуктивность сотрудничества за счет возможности взаимодействия компаний, представляющих разные сектора из отрасли обращения с отходами, "перекрестное опыление" идеями, технологиями, лучшими практиками.

Заявление о присоединении к Хартии "Ноль отходов" подписала директор Ассоциации РЕСУРС Валерия Гулимова. Она озвучила позицию Ассоциации: «Экономика и экология не противоречат друг другу. А значит, содействовать созданию новой эффективной системы обращения с ТКО, чтобы ответственный бизнес был в более выгодном положении — задача Ассоциации «Ресурс».

«Расширяя успешный опыт привлечения Ассоциации к решению ранее выдвигавшихся членскими организациями проблем (с регулированием 6 подзоны приаэродромной территории, внесением компостирования в тариф, мерами поддержки для компаний, ряда законодательных инициатив),

обсудили проблемы особенности применения СанПиН для малонаселенных и труднодоступных территорий, поддержку инвесторов при создании региональных экотехнопарков, доступность данных и кросс-платформенные цифровые продукты, поддержку импортозамещения ключевых узлов для российского оборудования», — добавила Валерия Гулимова.

Одним из первых участников Хартии стала компания «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) - крупнейший оператор по обращению с отходами в России. На сегодняшний день под его управлением находится более 5 млн тонн отходов в год. За три года компания создала более 10 тысяч новых рабочих мест. Сегодня «РТ-Инвест» также вошел в Ассоциацию «Ресурс».

«РТ-Инвест» планомерно создает комплексную систему обращения с ТКО, цель которой переработать каждый килограмм отходов в новые товары и энергию. Мы хотим уже в 2035 году закрыть и предотвратить образование новых 200 мусорных полигонов по всей стране. Главный эффект – это полный отказ от полигонного захоронения рядом с крупными городами», — заявил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

На данный момент работа Ассоциации ведется по трекам: органические отходы ( в том числе пищевые и с/х и сточных вод), текстильные отходы, упаковка, строительные отходы, тема цифровизации отрасли. Созданы соответствующие комитеты.

Также участники поздравили коллег по Ассоциации, участвовавших и победивших в «Зеленой премии».

Ранее 4 крупнейших российских оператора в сфере обращения с отходами «Хартия», «Ситиматик», «РТ-инвест» и «Эколайн» вошли в Совет Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».

Ассоциация отраслевых организаций создана для представления и защиты общих, в том числе профессиональных, интересов, координации и развития совместной деятельности по развитию отрасли обращения с отходами производства и потребления в интересах российского общества, для достижения общественно полезных целей.Среди приоритетных целей деятельности Ассоциации — содействие переходу к экономике замкнутого цикла, эффективного взаимодействия и открытого диалога граждан, власти, бизнеса, организаций жилищно-коммунальной сферы по обращению с отходами, совершенствованию правового регулирования в сфере обращения с отходами. Также целями ассоциации являются снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и количества образующихся отходов, а также развитие обработки и утилизации отходов, их безопасное захоронение.