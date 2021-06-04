Воздух во многих странах ЕС оказался слишком грязным

В городских районах стран Евросоюза выявили высокую среднегодовую концентрацию твердых мелких частиц PM 2,5. Они служат одним из источников загрязнения воздуха.

В 2019 году показатель составил 12,6 микрограмма на кубический метр. Данные привели специалисты европейского статистического агентства Евростат.

В среднем уровень содержания PM 2,5 в воздухе оказался выше рекомендованных ВОЗ значений в 10 микрограммов на кубометр.

В некоторых европейских регионах степень загрязнения воздуха осталась в пределах установленных норм. Например, в городских районах Эстонии она оказалась самой низкой — 4,8 микрограмма. Невысокие значения были у Финляндии (5,1 микрограмма) и Швеции — 5,8 микрограмма.

В Болгарии, наоборот, концентрация PM 2,5 на кубометр наиболее значительная — 19,6 микрограмма. Следом идет Польша с показателем 19,3 микрограмма, потом — Румыния (16,4) и Хорватия (16).

Опасность частиц PM 2,5 заключается в их способности проникать в легкие и кровеносную систему человека. Они накапливаются в организме, что провоцирует различные патологии. Частично PM 2,5 образуются в атмосфере, но их основные составляющие — крупицы сажи, асфальта и автомобильных покрышек.