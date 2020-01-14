Московской области больше не нужны мусорные полигоны — точно не в привычном виде. Регион начал перерабатывать отходы по-новому. Министерство ЖКХ Московской области согласилось с тем, что региональные полигоны исчерпали себя, и объяснило, как их заменят.

Накануне Счетная палата РФ сообщила, что через шесть лет в России могут закончиться полигоны для захоронения бытовых отходов. Такие выводы ведомство сделало по итогам мониторинга нацпроекта «Экология». В материалах указывалось, что в некоторых регионах, в том числе в Московской области, запасы будут исчерпаны в ближайшее время. Но Подмосковье уже нашло и освоило более современные способы переработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

«Полигоны в том формате, в котором они существовали до сегодняшнего дня, области не потребуются, так как старые карты полигонов будут рекультивированы, а на новых картах появятся новые современные мощности по переработки и утилизации ТКО. Незначительная часть переработанных отходов, из которых выберут полезные фракции и удалят органику, могут размещаться, но они также впоследствии станут сырьем (RDF топливом) для выработки энергии», — отметили в областном МинЖКХ.

Пять новых современных комплексов по переработке отходов (КПО) уже построены и введены в эксплуатацию в Подмосковье. Например, КПО «Восток» в городском округе Егорьевск и «Юг» в Коломенском. На последнем уже запустили первую пусконаладочную линию. В конце декабря 2019 года запустили КПО «Алексинский карьер» в Клину. Там рассчитывают перерабатывать 150 тысяч тонн отходов в год.

Министерство ЖКХ подтвердило, что полигоны области практически заполнены. Сейчас 28 из 39 полигонов ТБО закрыли, но все они пройдут процесс рекультивации. Оставшиеся объекты должны закрыть или модернизировать к 2021 году.

Объем ТКО, который жители Подмосковья в 2019 году оставляли, достиг четырех миллионов тонн. По соглашению Москвы и области в регион привозят около 4,6 миллиона тонн мусора в год. В будущем поток должен сократиться до 3,4 миллиона тонн.

«Москва и Московская область — это 20% отходов России. Причем по площади это сотые части. Наследие, которое досталось правительству Московской области, никуда от этого не уйдешь, действительно серьезное. Но Московская область — явный лидер и пионер в процессе современной рекультивации полигонов, ни в одном другом регионе проекты с такой масштабностью и эффективностью не идут», — заявил председатель совета директоров компании по переработке отходов Константин Майков.

Ранее первую площадку для раздельного сбора отходов «Мегабак» открыли в подмосковной Балашихе. Теперь в муниципалитете есть специальное место, куда можно свозить мусор для сортировки и вторичной переработки.