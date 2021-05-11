Энтомолог заявил о нашествии комаров летом в Санкт-Петербурге

Энтомолог Алексей Харин заявил, что в Санкт-Петербурге благоприятные условия для комаров этим летом. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

По его словам, к этому располагают снежная зима, нежаркая весна и сильные дожди.

«Все это приводит к тому, что стоячая вода в лужах и болотах пересохнет не скоро, а значит, комары будут успешно плодиться», — пояснил Харин.

Роспотребнадзор старается бороться с обилием комаров, чтобы не возникло вспышек малярии.