Экология 01 декабря 2023, 13:59 Елка желаний будет установлена на церемонии вручения Зеленой премии РИА «Новости»

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Российский экологический оператор установит елку желаний в рамках церемонии награждения на Зеленой премии 4 декабря в Москве.

«В этом году мы в РЭО решили поддержать акцию в оффлайн-формате и установить на церемонии награждения Зеленой премии елку желаний. У каждого гостя премии будет возможность поучаствовать и сделать добрый подарок», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Всего будет порядка 60 материальных желаний разного номинала от 1500 до 30 тысяч рублей со всей России.

Всероссийскую акцию «Елка желаний» проводит Российское движение детей и молодежи «Движение Первых». Акция продлится до 28 февраля 2024 года. В ней могут участвовать как представители государственных учреждений, так и коммерческих организаций, частные лица. Подать заявку на участие можно через официальный сайт акции елкажеланий.рф.

Подробнее о Зеленой премии можно узнать по ссылке на сайте проекта.