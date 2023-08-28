Экология 28 августа 2023, 12:44 Электронная торговая площадка РЭО запустила раздел о РОП РЭО

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Цифровая платформа по торговле вторсырьем Российского экологического оператора (РЭО) запустила раздел о РОП. Он поможет пользователям проводить сделки на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) и уже доступен по ссылке.

Новые правила РОП вступят в силу с 1 января 2024 года. Функционал профильного раздела ЭТП включает несколько вспомогательных инструментов, в том числе калькулятор для расчета экологического сбора, поиск контрагентов для исполнения нормативов РОП, а также онлайн-консультации экспертов отрасли обращения с отходами и экологов.

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«Этот год — знаковый для нашей отрасли. Президент России Владимир Путин подписал важнейшие законы для сферы обращения с отходами, включая одну из сложнейших инициатив по совершенствованию механизма расширенной ответственности производителей. Поэтому новые ИТ-решения, призванные помочь участникам отрасли в рамках внедрения РОП в реальную практику, сейчас нужны и совершенно точно будут востребованы», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Консультировать пользователей цифровой торговой платформы на различных этапах реализации сделок на исполнение расширенной ответственности производителей будут в том числе и эксперты Российского экологического оператора, лично участвовавшие в совершенствовании механизма РОП.

«Для нас важно сделать процесс проведения сделок на исполнение лотов в отношении РОП максимально удобным и оперативным для пользователей. Поэтому мы разработали базовые инструменты, которые на первом этапе внедрения нового механизма в нашей стране окажут необходимую поддержку. Прежде всего новый функционал потребуется товаропроизводителям и импортерам — на сегодня они составляют треть или порядка 34% всех зарегистрированных на ЭТП компаний», — прокомментировал руководитель проекта ЭТП Заур Абдурахимов.

Электронная торговая площадка начала свою работу в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье. Их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов по РОП.