Экология 14 апреля 2023, 12:21 Электронная торговая площадка РЭО выпустила стикерпак для Telegram

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Электронная торговая площадка по купле-продаже вторсырье (ЭТП), созданная Российским экологическим оператором, выпустила стикерпак для Telegram.

«Наша площадка продолжает развиваться и показывает свою востребованность среди участников отрасли по обращению с отходами. Мы также хотим популяризовать ее среди как можно большего количества интернет-пользователей и выпустили стикерпак для Telegram. Стикеры рассказывают о работе нашей Электронной торговой площадки и призывают присоединиться к ней. Обязательно добавляйте, отправляйте коллегам и пользуйтесь площадкой», — отметил руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

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По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, компания старается следить за трендами и не отставать от актуальных способов популяризации продуктов.

Набор стикеров доступен по ссылке.

Электронная торговая площадка заработала в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). К площадке присоединились свыше 750 компаний из сферы обращения с отходами, они выставили лоты на сумму 696 миллионов рублей.