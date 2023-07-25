Экология 25 июля 2023, 10:19 Электронная система РЭО начала выявлять среди юрлиц должников по оплате за вывоз ТКО РЭО

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Автоматизированная информационная система «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «АПРО»), созданная Российским экологическим оператором и ООО «Большая Тройка», позволяет выявить среди юридических лиц неплательщиков и должников по услуге за вывоз отходов. На Ставрополье удалось выявить магазин, который задолжал оплату по услуге за вывоз отходов за 54 месяца.

Масштабное внедрение АИС «АПРО» идет сразу в нескольких регионах России. Система позволяет обеспечивать беспрецедентный уровень прозрачности и контроля за процессами в отрасли. Автоматизированная система поиска и работы с потенциальными контрагентами регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) является одним из уникальных сервисов, предоставляемых АИС «АПРО».

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«Проблема поиска и охвата юридических лиц, которые обязаны оплачивать услуги регионального оператора, но по каким-то причинам этого не делают, остро стоит во всех регионах страны. Сведения о предприятиях и организациях, работающих в регионе, которые есть в открытом доступе, как правило, не отличаются особой актуальностью. Чтобы найти среди них неплательщиков, надо проделать внушительную работу: отсеять организации, не осуществляющие фактической деятельности, обновить устаревшие сведения, сопоставить данные с контрагентами, которые региональному оператору уже известны и с которыми ведется работа, выяснить фактические адреса, провести работу по заключению договоров. Это комплексная задача, в решении которой должны участвовать аналитические, юридические кадры, абонентский отдел, кол-центр. Далеко не у каждого регионального оператора вообще есть такие ресурсы», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

При этом, чаще всего обстоятельства складываются так, что услуга по вывозу отходов все равно оказывается. Контейнерные площадки должны быть очищены по определенному графику и очищаются региональным оператором, даже если на какие-то из них попадают отходы от юридических лиц, не имеющих с этим региональным оператором договора. Такие неучтенные отходы практически невозможно отследить и зафиксировать.

В этой ситуации региональный оператор несет расходы на осуществление своей деятельности (если отходы есть, то они должны быть вывезены), но недополучает плату за свои услуги по обслуживанию юридических лиц. Возникает дисбаланс, с которым приходится справляться совместно региональным операторам и властям регионов. Где-то его удается покрыть за счет субсидий, где-то дополнительный объем услуг, возникший по вине уклоняющихся от заключения договора компаний, может негативно сказаться на тарифе для простых граждан. Это приводит к тому, что юридические лица по незнанию или намеренно нарушают закон и не вносят плату за услуги по обращению с отходами, а расплачиваться за это в любом случае приходится населению.

Сервис поиска и работы с потенциальными клиентами регионального оператора, функционирующий в АИС «АПРО», пока единственный в своем роде. Регоператору требуется предоставить имеющуюся у него базу контрагентов, а дальше задействуются аналитические алгоритмы, которые существенно эту базу актуализируют и обогащают. Система учитывает сведения о фактах хозяйственной деятельности, осуществляемых в последнее время, объемах операций и фактических адресах. В зависимости от региона, может быть выявлено от 30% до 90% новых юридических лиц, с которыми ранее региональный оператор не сотрудничал. Речь идет о десятках миллионов рублей в год недополученной выручки, которая до этого с большой вероятностью компенсировалась из кармана граждан.

Но выявить потенциальных контрагентов для регионального оператора недостаточно, с ними еще нужно заключить договоры и начать получать с них плату за свои услуги. Решение этой задачи тоже предусмотрено функциональностью сервиса АИС «АПРО».

Система предоставляет возможности по автоматизированной рассылке посредством электронного документооборота уведомлений-оферт о необходимости заключить договор на оказание комплексной услуги по обращению с отходами для найденных юридических лиц. Такие уведомления могут сразу включать ссылки или QR-коды на оплату услуг, оказанных к моменту рассылки. Срок оказания услуг и размер задолженности юридического лица перед региональным оператором рассчитывается в Системе и заполняется автоматически, рассказала генеральный директор ООО «А.ПРО» Мария Чахнина.

«Этот функционал в настоящий момент успешно пилотируется в Ставропольском крае на базе регионального оператора по обращению с отходами ООО „Эко-Сити“. Буквально на днях первый платеж по такому уведомлению поступил на счет регионального оператора: магазин промышленных товаров, площадью 75 кв. м., о существовании которого ООО „Эко-Сити“ не было известно до начала работы с АИС „АПРО“, перечислил задолженность за все 54 месяца своей работы в размере 143 456 рублей», — прокомментировала она.

По словам генерального директора ООО «Эко-Сити» Андрея Фурсина, для них стал уникальным опыт получения задолженности от юридического лица в полном объеме за весь период без длительных формальных разбирательств. Это внушает особый оптимизм в отношении перспектив использования сервисов АИС «АПРО» в регионе, поскольку система способна не только экономить средства за счет автоматизации процессов при обслуживании старых клиентов, но и непосредственно влиять на привлечение новых и рост клиентской базы.