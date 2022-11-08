Электроника и шины стали самыми популярными предметами торгов на Бирже ВМР | 360°

Экология 08 ноября 2022, 15:50 Электроника и шины стали самыми популярными предметами торгов на Бирже ВМР

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Отходы электроники составили 39,34% лотов на Бирже ВМР, сумма сделок по ним превысила 53,1 миллиона рублей, сообщил Российский экологический оператор. За ними следуют отходы шин и покрышек на 33 млн рублей, это 24,47% лотов от всех представленных на электронной торговой площадке.

«Мы подвели первые итоги работы Электронной торговой площадки, которую РЭО запустил в сентябре. К 24 октября на Бирже было выставлено 65 лотов на общую сумму 135 миллионов рублей, из них 53,109 млн, или 39,34% — это отходы электроники, 33 млн, или 24,47% — отходы шин и покрышек. Это самый большой процент среди типов вторсырья, выставленных на площадке. Из 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) в России всего 5% перерабатывается, все остальное, к сожалению, отправляется на полигоны и вредит окружающей среде. Но ОЭЭО — ценный ресурс, в них содержится множество драгметаллов. Наш реестр добросовестных утилизаторов должен исправить ситуацию, а Биржа ВМР — стать удобным инструментом для участников отрасли обращения с отходами и стимулировать бизнес-процессы в том числе за счет цифровизации. В первую очередь важно обеспечить прослеживаемость отходов по всему циклу, и площадка была создана именно для этого», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Лоты по остальным отходами распределились следующим образом: стекло 8,14%, ПЭТ 7,74%, пластик 5,56%, макулатура — 4,45%, нефтепродукты — 3,85%, резина 2,47%, отработанные фильтры 0,33%, металл 0,12%, текстиль 0,05%, прочее 0,48%.

На площадке уже зарегистрировались более 250 участников. Из них 43,1% участников представлены утилизаторами, 29,13% — товаропроизводителями и импортерами, 16,52% — заготовителями, 5,22% — объектами обработки и региональными операторами и 6,03% — прочими участниками отрасли.

Электронную торговую площадку РЭО разработал в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Ее участниками и пользователями могут быть производители и импортеры, заготовители, утилизаторы, производители оборудования, ритейлеры, поставщики дополнительных услуг. На Бирже ВМР можно искать продавцов и покупателей товаров и услуг, заключать сделки в электронном виде и отправлять сведения о заключенных сделках в государственную информационную систему, при этом обеспечивая юридическую значимость подписываемых документов, посредством интеграции с оператором Электронного документооборота.

Ознакомиться с площадкой и пройти простую регистрацию можно, перейдя по ссылке.