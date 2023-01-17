Экзотические магнолии могут пострадать из-за теплой зимы в Сочи

Теплая зима, которая пришла в Сочи в этом году, может негативно повлиять на завязывание плодов экзотических магнолий. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани в беседе с РИА «Новости».