Экология

17 января 2023, 18:21

Экзотические магнолии могут пострадать из-за теплой зимы в Сочи

Читать 360tv в

Теплая зима, которая пришла в Сочи в этом году, может негативно повлиять на завязывание плодов экзотических магнолий. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, сохраняется риск отсутствия опыления данных растений, из-за чего впоследствии могут не завязаться плоды.

Реклама

Как сообщил сайт «Политика сегодня», экзотические растения привезли в Сочи из-за рубежа.

Реклама

Сочи

Реклама

Реклама