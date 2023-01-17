17 января 2023, 18:21
Экзотические магнолии могут пострадать из-за теплой зимы в Сочи
Теплая зима, которая пришла в Сочи в этом году, может негативно повлиять на завязывание плодов экзотических магнолий. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник ФГБУ «Сочинский национальный парк» Галина Солтани в беседе с РИА «Новости».
По словам специалиста, сохраняется риск отсутствия опыления данных растений, из-за чего впоследствии могут не завязаться плоды.
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Как сообщил сайт «Политика сегодня», экзотические растения привезли в Сочи из-за рубежа.
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Сочи
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