Экология 07 июля 2023, 00:02 Экстренное предупреждение выпустили в Москве из-за грозы с градом 7 июля МЧС: в Москве ожидаются гроза и шквалистый ветер до 20 м/с 7 июля РИА «Новости»

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Шквалистый ветер, ливни, гроза и град ожидаются в Москве с 01:00 до конца суток 7 июля. Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, сообщило столичное ГУ МЧС.

Ведомство в связи с неблагоприятными погодными условиями выпустило экстренное предупреждение. Жителям и гостям столицы рекомендовали снизить скорость при управлении транспортом, а также увеличить дистанцию от впереди идущих машин. А также избегать внезапных маневров, в том числе, обгонов, перестроений, опережений. Парковать автомобили следует вдали от деревьев.

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«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Не оставляйте детей без присмотра! Будьте внимательны и осторожны», — предупредили в ведомстве.

О том, что в выходные на Москву обрушатся дожди с грозами, предупредил ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В субботу и воскресенье будет облачно и дождливо. Также ожидается северо-западный свежий ветер, а температура не поднимется выше +27 градусов.