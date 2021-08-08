Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за ливней и гроз

Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за сильного ветра и ливней с грозами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«С 7 по 9 августа 2021 г. на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-24 метров в секунду», — предупредили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в эти дни могут произойти резкие подъемы уровня воды в реках. Местами значения могут достигнуть неблагоприятных отметок. Спасатели призвали жителей и гостей города оставаться дома и уложить ценные вещи во влагонепроницаемую ткань.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что все силы и средства в городе привели в режим повышенной готовности в связи с непогодой. Он отметил, что риск подъема уровня воды в реках, схода небольших селей, а местами может выпасть град. В Сочи уже работает городской оперативный штаб, а подрядные организации готовы быстро приступить к ликвидации возможных последствий.