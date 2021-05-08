Экстренное предупреждение объявили в Подмосковье из‑за сильного дождя

Экстренное предупреждение объявили в Московской области до 9 мая, 21:00, из-за сильного дождя и усиления южного ветра с порывами до 16 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве напомнили, что во время непогоды не стоит парковать машины около деревьев или слабо укрепленных конструкций. Также следует обходить деревья и разные конструкции повышенного риска — мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач, потенциально опасные промышленные объекты.

Пешеходам необходимо не приближаться к шатким строениям и домам с неустойчивой кровлей.

При сильном дожде рекомендуется отказаться от поездок по городу и по возможности остаться дома или на работе. Во время ливня нужно укрываться в зданиях, построенных выше возможного уровня подтопления.

Дождь с мокрым снегом придет в Подмосковье и на День Победы. Однако к вечеру 9 мая в облаках могут появиться «окна».

В Москве в субботу, 8 мая, тоже идет сильный дождь, прогнозируется до почти трети месячной нормы осадков. Столбик термометра опустился до +10…+12 градусов. Такая плохая погода в столице может сказаться на воздушной части парада Победы 9 мая.