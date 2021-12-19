Россиян ждет увеличение числа экстремальных природных явлений. Причиной этому станет глобальное потепление, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в России климат меняется быстрее по сравнению с другими странами. Это объясняется географическими особенностями страны.

«Сравните: средняя скорость глобального потепления — 0,17 градуса Цельсия за 10 лет. А в России — 0,45 градуса за 10 лет — в 2,5 раза выше! Это связано с тем, что наша страна — континентальная и находится в умеренных и высоких широтах», — пояснил Вильфанд «Парламентской газете».

Он добавил, что из-за повышения температуры на юге европейской части страны станет больше засух, а на севере будет выпадать больше осадков. Также жителей России ждет увеличение количества экстремальных природных явлений.

«Особенно это касается волн аномальной жары летом. По данным Росгидромета, за последнюю четверть века количество опасных явлений увеличилось в два раза», — отметил специалист.

Вильфанд подчеркнул, что глобальное потепление может обернуться таянием вечной мерзлоты. Такое процесс станет причиной самых неприятных последствий.