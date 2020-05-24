Экстремальную жару предсказали Московской области этим летом

На всей территории Московского региона в июне–июле ожидается экстремальная жара. Температура может повыситься до +30 градусов, а на южных границах — до +35 градусов тепла.

Об этом РИА «Новости» сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«В июне–июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой», — сообщили эксперты.

Они отметили, что экстремальная жара может спровоцировать большее чем обычно число пожаров на юге Приморья и Сибири. В меньшей степени — на европейской части страны.

Ранее специалисты института сообщали о большой вероятности возникновения торфяных пожаров. Из-за сухой и жаркой погоды они могут вспыхнуть в центральных регионах страны — Рязанской, Московской, Владимирской, Нижегородской и Тверской областях.