    24 мая 2020, 04:39

    Экстремальную жару предсказали Московской области этим летом

    Анастасия Кукова

    На всей территории Московского региона в июне–июле ожидается экстремальная жара. Температура может повыситься до +30 градусов, а на южных границах — до +35 градусов тепла.

    Об этом РИА «Новости» сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

    «В июне–июле 2020 года в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой», — сообщили эксперты.

    Они отметили, что экстремальная жара может спровоцировать большее чем обычно число пожаров на юге Приморья и Сибири. В меньшей степени — на европейской части страны.

    Ранее специалисты института сообщали о большой вероятности возникновения торфяных пожаров. Из-за сухой и жаркой погоды они могут вспыхнуть в центральных регионах страны — Рязанской, Московской, Владимирской, Нижегородской и Тверской областях.