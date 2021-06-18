Экстремальную жару до +37 градусов спрогнозировали в ЦФО

В Центральном федеральном округе ожидается экстремальная жара с температурой до +37 градусов. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Температура в ЦФО в период с 20 по 25 июня будет выше нормы на семь и более градусов. Днем столбик термометра будет достигать +31…+34 градусов. В юго-восточной части ЦФО температура на следующей неделе может подняться до +37 градусов. Это касается Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областей.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара с температурой до +32 градусов придет в ЦФО в субботу и продержится до вторника. Это будет первая волна тепла в регионе в этом году, подчеркнул метеоролог.

В центре погоды «Фобос» в пятницу предупредили жителей московского региона о повышенном атмосферном давлении и жаре. В Москве ожидается температура +26…+28 градусов, а в Подмосковье +24…+29 градусов.

Завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина ранее сообщила, что после нестабильного июня в России ожидается идеальный июль.