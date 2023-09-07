Экология 07 сентября 2023, 10:02 Экспозиция выставки в области обращения с отходами ВэйстТэк выросла в два раза в 2023 году РЭО

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Экспозиция 15-й юбилейной выставки ВэйстТэк 2023 года выросла более чем в два раза по сравнению с предыдущей выставкой. По словам организаторов, это говорит о серьезности намерений отечественного бизнеса и повышенной деловой активности в отрасли, а также о том, что в отрасли обращения с отходами идет активная работа по импортозамещению и поиску новых рынков сбыта. Торжественное открытие выставки состоится 12 сентября.

ВэйстТэк — флагманское отраслевое мероприятие России, объединяющее более 6000 профессионалов, занятых в индустрии обращения с отходами и охраны окружающей среды, из всех регионов России и ряда зарубежных стран.

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На полях выставки будет проведено более 3000 деловых переговоров, обширная экспозиция будет представлена новыми технологиями и оборудованием от российских и зарубежных компаний. Новинки оборудования и инновационные технологии, представленные на выставке, помогут закрыть потребности различных предприятий.

В день открытия, 12 сентября, состоится обход экспозиции с участием представителей Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, профильного комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Российского экологического оператора.

Экспозиция ВэйстТэк 2023 года выросла более чем в два раза по сравнению с предыдущей выставкой, что говорит о серьезности намерений отечественного бизнеса и повышенной деловой активности в отрасли, а также о том, что в отрасли обращения с отходами идет активная работа по импортозамещению и поиску новых рынков сбыта.

Производство оборудования и услуг будет представлено предприятиями из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, а также предприятиями из Китая и Турции — всего свыше 80 компаний.

Передовые решения и новые разработки представлены в таких сегментах, как оборудование и технологии для сбора, сортировки, транспортировки, хранения, захоронения и переработки различных видов отходов; биоэнергетика, безотходное производство; очистка водной и воздушной среды, загрязненных территорий, системы аспирации и вентиляции; контроль качества, IT-технологии, автоматизация процессов; сбор и переработка лома черных и цветных металлов.

Ожидается более 5000 посетителей со всей страны — им продемонстрируют решения и возможности для организации бесперебойных поставок продукции, сервисного и гарантийного обслуживания оборудования, обеспечения технологической независимости российских предприятий.

Деловая программа будет представлена форумом ВэйстТэк. Это программа практических конференций для региональных операторов, инженеров, экологов и других профессионалов отрасли, на ней обсудят построение комплексной системы управления отходами, цифровизацию отрасли, а также ключевые изменения в отраслевом законодательстве. Участниками заявлены более 50 авторитетных спикеров, указали организаторы. 16-часовая программа будет включать в себя презентации, лекции, мастер-классы и круглые столы.

В рамках форума профессионалы отрасли смогут принять участие в таких конференциях, как «Цифровизация в отрасли обращении с отходами и управление на основе данных», «Комплексная система управления отходами и ключевые изменения в отраслевом законодательстве», «Реформа института расширенной ответственности производителя — драйвер развития утилизации отходов», «Управление экологическими рисками предприятия», «Перезагрузка отрасли управления отходами: новые игроки и экологическое машиностроение».

Среди спикеров заявлены представители Министерства природных ресурсов РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства строительства РФ, РЭО, Лиги переработчиков макулатуры, ТПП РФ, Ассоциации Ресурс, УралНИИ «Экология», ЭкоЛайн, ЭкоШинСоюз, ПСК Геодор, Экосфера и других.

Подробнее о можно узнать по ссылке. Получить бесплатный бейдж на выставку — здесь.