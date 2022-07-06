Эксперты уличили иностранные компании в попытке подорвать реформу РОП в России

Coca-Cola, PepsiCo, Danone, Nestle, Unilever, Tetra Pak и другие зарубежные компании от лица ассоциаций выступили против реформы РОП в России, которая направлена на развитие переработки отходов

Эксперты отрасли обращения с отходами назвали их экодиссидентами. Так они отреагировали на письмо, которое более 30 ассоциаций производителей товаров написали на имя руководителя Аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко. Зарубежные компании попросили отложить реформу расширенной ответственности производителей (РОП), в рамках которой вырастет экосбор. Собранные деньги будут идти на развитие переработки отходов в России.

Под обращением подписались в том числе ассоциации «РусПРО» и «Промышленность за экологию (РусПЭК)», чьими членами являются транснациональные компании Coca-Cola, PepsiCo, Danone, Nestle, Unilever, Tetra Pak, ELOPAK, Hochland, Pernod Ricard Rouss, SIG.

«Неответственный бизнес ожидаемо выступил с критикой нового подхода к РОП. К сожалению, экодиссидентство уже становится стилем работы в России многих компаний. Их подход давно понятен — все что касается вклада в экологическое развитие нашей страны и качества жизни людей — все на потом. Судя по всему, у нас с ними разные ценностные ориентиры. Мы за экологию и цивилизованный подход к бизнесу. А вы?» — отметил глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Эксперты уверены, что противники РОП стараются избежать уплаты экологического сбора, средства с которого идут на строительство объектов утилизации отходов. В то же время компании — члены ассоциаций за рубежом оплачивают экосбор, как от них требуют. Например, это Mars, PepsiCo, Nestle, Heineken и не только. В письме компании также выступили против переноса обязанности по уплате лишь на производителей самой упаковки.

Опыт других стран показал, что изменений в финансовых показателях у производителей не возникло после введения экосбора, сообщил руководитель Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС и экспертной группы Wasteconsulting Содном Будатаров.

«Наше исследование показало, что ни в Германии и ни в одной европейской стране, ни в Беларуси и Казахстане не произошло скачка цен и банкротств производителей упаковки именно из-за переноса РОП с производителей товаров на производителей упаковки. Опасения, подобные тем, что высказываются российскими и иностранным компаниями, работающими в России, были. Но ни одно из них не подтвердилось», — сказал Будатаров.

Например, в Финляндии платят 119 евро за утилизацию одной тонны. Плата за переработку обертки не превышает нескольких центов. В Германии доля платежа колеблется в пределах 1%. Что касается специфической и трудноперерабатываемой упаковки, то там доля составляет 1–3%. В Белоруссии и Казахстане беспокоиились по поводу ожидаемого роста цен, но этого не произошло. Платежи за РОП в белорусской системе поначалу были ниже 1% себестоимости. У дорогой техники исполнение РОП примерно обходилось в 3%.

Будатаров считает, что противники законопроекта не видят разница между социально-экономической моделью общества в России и, например, той, что в Германии, Литве. Существенную роль играет численность населения, бизнес в Финляндии, где живет 5,5 миллиона человек, может договориться друг с другом, для РФ это представляется невозможным.

В России РОП заработал в конце 2014 года. Он направлен на то, чтобы экономически стимулировать сбор и извлечение полезных фракций. Норматив утилизации начал работать с 2016 года для отдельных товаров и не превышал 30% для большинства групп товаров. Реформировать РОП начали в 2019 году, для этого в 2020-м утвердили Концепцию совершенствования механизма РОП. Она направлена на увеличение нормативов утилизации и объемов экосбора.

В марта 2022 года Правительства РФ приняло постановление № 467, позволяющее оказывать утилизаторам финансовую поддержку, равную утилизированным ими отходов и умноженную на ставку экосбора. Кроме того, аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко подготовил законопроект, по которому отвечать за утилизацию всей упаковки должны будут только ее производители. Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что новый законопроект позволит из-за уменьшения количества участников РОП станет проще администрировать производителей. А времени для перехода у компаний будет достаточно, планируется, что новые нормативы начнут действовать с 2025 года. И новые положения учитывают нынешнюю экономическую ситуацию.