Эксперты составили топ озер для отдыха в Ленинградской области

В период жаркой погоды очень хочется отдохнуть на берегу реки или озера. Эксперты составили топ озер Ленинградской области, где можно отлично провести время. Об этом сообщило РИА ФАН.

Медное озеро (Меднозаводский разлив) было создано искусственным путем еще в XVIII веке. Оно находится на Карельском перешейке во Всеволожском районе Ленинградской области. В водоеме содержится чистая вода, а окружают его коттеджные поселки и садоводческие товарищества. Добраться до озера можно довольно быстро, оно расположено в 17 километрах от КАД Санкт-Петербурга на Выборгском шоссе. Берег озера окружен деревьями.

Еще одним местом, где можно отлично провести летний отдых, является Нестеровское озеро. Оно расположено в поселке Шапки в Тосненском районе. Озеро заполнено чистейшей родниковой водой. В 20 минутах от водоема расположены базы отдыха с комфортными номерами и питанием. Расположиться на берегу можно в палатках. Однако из-за популярности места в летние сезоны там бывает очень много отдыхающих.

Озеро Царицыно славится своей живописной территорией и чистотой воды. Оно находится находится в Тихвинском районе, в нескольких километрах к северу от Тихвина. Как правило, вода в озере обычно прохладная, однако благодаря жаркой погоде температура там сейчас вполне пригодна для купания.

Озеро Отрадное является одним из крупнейших водохранилищ Карельского перешейка, расположенных в бассейне реки Веселой. На берегу озера растет более 3,5 тысячи растений. Озеро находится в окружении сосен. Из-за небольшого количества отдыхающих рыба не боится и подплывает к берегу, в водоеме можно рыбачить. Недалеко от Отрадного расположена база отдыха.