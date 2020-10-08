Эксперты Роспотребнадзора не нашли в камчатской рыбе вредных веществ

Сотрудники Роспотребнадзора проанализировали качество рыбы в океане Камчатки. Все показатели оказались в пределах нормы. Об этом рассказал глава региона Владимир Солодов.

Губернатор отметил, что ученые регулярно проверяют рыбу на наличие вредных веществ, передает РИА «Новости».

«Там, где рыба добывается в промышленном рыболовстве, проводятся постоянные драконовские санитарно-ветеринарные исследования. Вся рыба в норме», — рассказал он.

Сейчас в регионе завершился сезон прибрежного лова, поэтому рыбу добывают в открытом океане. Тем не менее, специалисты проверят рыбу и на прилавках. Там тоже не обнаружено превышения вредных веществ, добавил губернатор.

Солодов рассказал, что в рамках работы промышленных предприятий эксперты отслеживают все изменения в океане. Но полностью это сделать невозможно — океан очень большой. Поэтому воду проверяют в местах, где, например, видна пена или изменен цвет. Также для исследования берутся как мертвые, так и живые организмы.

Из-за загрязнения воды на Камчатке Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям, передает RT.