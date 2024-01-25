25 января 2024, 14:45
Эксперты РЭО выступили на полимерной выставке RUPLASTICA
Представители Российского экологического оператора рассказали участникам международной специализированной выставки пластмасс и каучуков RUPLASTICA о развитии отрасли по обращению с отходами и формировании экономики замкнутого цикла в России. Выставка, организатором которой выступает ЭКСПО ФЬЮЖН, проходит с 23 по 26 января в Экспоцентре в Москве.
«Одной из важных тем, касающихся переработки отходов, являются законодательные инициативы. На выставке мы обсудили регуляторику по медицинским, строительным отходам, а также по отходам III–V классов опасности. Что касается опасных отходов, то здесь есть две развилки — это либо регулирование на федеральном, либо региональном уровне. Необходимо установить четкие правила обращения с ними — ограничить захоронение или сделать его дорогим; субсидировать утилизацию (транспорт); обеспечить спрос на вторичное сырье и прямое регулирование», — сообщил заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин по итогам дискуссии на тему развития в России системы обращения с отходами III–V классов опасности.
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Для регулирования отходов предлагается использовать информационные системы — федеральный ГИС или региональные ГИСы. Другие отходы в составе твердых коммунальных должны передаваться юрлицами регоператорам. Также важно наладить систему сбора и утилизации отходов населения, не относящихся к ТКО, добавил Макрушин.
В выставке также приняла участие исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова. Она рассказала о шагах, которые предпринимаются для формирования экономики замкнутого цикла в России.
«На сессии я говорила о росте отходов и о том, что в настоящее время логика „отходы в доходы“, то есть упор на утилизацию, без влияния на снижение отходообразования — неверно. Снижать объемы отходов следует путем бережливого производства и изменения подхода к промышленному дизайну материалов и изделий. А гражданам необходимо переходить к ответственному потреблению. Ведь огромные бюджеты потребительского маркетинга направлены на „быструю моду“, одноразовое потребление, приобретение нового товара без качественного превосходства над предыдущими моделями. Именно поэтому „загрязнителем“ для понимания РОП и считается тот, кто на этом зарабатывает. На все это направлены 4 отраслевые программы и механизм РОП, развитие цифровизации отрасли и прослеживаемости, разработка государственных информационных систем и, конечно, экопросвещение», — отметила Валерия Гулимова.
Руководитель Электронной торговой площадки РЭО Заур Абдурахимов рассказал о торговле полимерными материалами на ЭТП и о том, как при помощи инструментов площадки исполнять ответственность в рамках расширенной ответственности производителей.
«Сейчас на нашей площадке более 30% всех лотов составляют полимеры. Свыше 90% профессиональных участников отрасли обращения с отходами уже зарегистрировано на ЭТП и активно ведут свою деятельность. Наш штат профессиональных сотрудников постоянно поддерживает связь с предприятиями по утилизации отходов, обновляя данные по доступному количеству РОПа. Свыше 90% запросов на эту услугу исполняется в первые 2 дня. Если мы говорим про продажу вторичным сырьем и вторичными ресурсами, то конверсия составляет около 40% от выставленных лотов», — сказал Заур Абдурахимов.
Он также анонсировал услугу заключения долгосрочных договоров на ЭТП. Компании смогут работать через ЭТП без нужды подписывать каждый раз новый договор, подтверждая все операции счетом офертой.
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