Экология 06 декабря 2023, 10:59 Эксперты РЭО разъяснили новые принципы работы РОП на форуме «СО.ЗНАНИЕ» Форум «СО.ЗНАНИЕ»

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Директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора Игорь Забралов выступил на сессии «РОП: игра по новым правилам» форума «СО.ЗНАНИЕ», который проходит в Нижнем Новгороде 4−6 декабря.

«РОП должен быть основан на принципах экономики замкнутого цикла, основой которой является принцип цикличности продукции, то есть достижения максимальной глубины переработки отхода. В связи с этим уточняются положения Федерального закона „О внесении изменений в Федеральный закон ‚Об отходах производства и потребления‘ и отдельные законодательные акты Российской Федерации“ в части установления права Правительства Российской Федерации определить перечни видов продукции (товаров), работ, услуг, производство, выполнение и оказание которых осуществляется с использованием определенной доли вторичного сырья в их составе», — сказал Игорь Забралов.

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Он напомнил, что Федеральный закон № 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об отходах производства и потребления“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», или закон о РОП, был принят 4 августа 2023 года. Он вступает в силу 1 января 2024 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

До 1 января 2027 года производители и импортеры товаров обеспечивают утилизацию отходов от использования упаковки поэтапно (в частности, с 2024 года по нормативам утилизации, установленным Правительством, с 2025 года — в отношении 55% массы упаковки, с 2026 года — в отношении 75%, с 1 января 2027 года — в отношении 100%).

«Основной целью закона является формирование эффективной государственной модели регулирования, направленной на максимальное возвращение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный оборот и минимизацию объемов захоронения отходов потребления. РОП является основой формирования экономики замкнутого цикла. Крайне важно создать как систему администрирования, минимизирующую возможность ухода от ответственности недобросовестных производителей и импортеров товаров, так и систему, направленную на обеспечение максимального объема утилизации отходов от использования товаров, глубины их утилизации. Чтобы в итоге прийти к снижению полигонного захоронения таких отходов», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Обеспечивать утилизацию отходов обязаны юрлица и индивидуальные предприниматели, которые производят товары и упаковку на территории России, и те, кто ввозит их в стране. При этом импортеры товаров несут ответственность и за упаковку, в которой был ввезен товар.

При новом регулировании субъектами РОП не будут являться компании, которых практически невозможно выявить — небольшие производители товаров в упаковке, ретейл, предприятия общественного питания. Кроме того, к преимуществам переноса ответственности относится стимулирование производителей упаковки развивать самостоятельную утилизацию и оптимизировать «упаковочные решения».

Изменяется момент возникновения обязанности по выполнению нормативов утилизации производителями товаров и импортерами товаров. Исключается возможность подачи отчета об утилизации отходов через ассоциации.

Устанавливаются новые подходы к определению ставок экологического сбора для производителей, импортеров товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров.