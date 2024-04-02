Экология 02 апреля 2024, 13:33 Эксперты РЭО рассказали о новых вызовах РОП на форуме «Экология большого города» РЭО

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Представители Российского экологического оператора приняли участие в форуме «Экология большого города» в Санкт-Петербурге и обсудили обновленный механизм расширенной ответственности производителей в рамках конференции «РОП, ОНВОС и утилизация: новые вызовы».

«Наши эксперты приняли участие в конференции на тему РОП. Эта тема всегда вызывает у участников отрасли живой интерес, поэтому конференция прошла активно. В частности обсуждались особенности применения переходных положений принятого Федерального закона № 451. В режиме живого общения все заинтересованные участники получили ответы на свои вопросы от экспертов и специалистов отрасли», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Изменения по 451-ФЗ вступили в силу с марта 2024 года. Закон усовершенствовал систему обращения отходов от использования товаров (ОИТ) и регулирование в части РОП. Перенесена ответственность за самостоятельную утилизацию или уплату экологического сбора на первичных производителей упаковки и производителей продукции, установлены новые требования для утилизаторов, отдельно выделили утилизаторов ОИТ.

На мероприятии были затронуты вопросы, посвященные законодательным требованиям и практике применения законодательства по обращению с ОИТ, разделению понятий утилизация и утилизация ОИТ, РОП в системе обращения с отходами: финансирование строительства объектов обработки и утилизации отходов за счет средств экосбора. Также обсуждалось, насколько применение раздельного накопления отходов может помочь выполнить нормативы утилизации.

В конференции принимали участие представители Федерального экологического оператора (ФЭО Росатом), Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности (Правительство Санкт-Петербурга), производители и импортеры товаров и упаковки, утилизаторы, представители общественных и научных организаций.