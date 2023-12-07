Экология 07 декабря 2023, 12:52 Эксперты РЭО рассказали, что ожидать производителям и переработчикам полимеров с 2024 года РЭО

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Представители Российского экологического оператора приняли участие в сессии по полимерам на форуме «Полимеры России 2023». Заместитель руководителя департамента РОП РЭО Гусен Ибрагимов рассказал о ходе реформы расширенной ответственности производителей (РОП), перечне нормативных актов после принятия законов.

«Принятый закон вступает в силу 1 января 2024 года. Наиболее активные участники отрасли начинают задавать вопросы о том, как будут реализовываться положения закона. РЭО и Минприроды России участвуют в разработке нормативных актов, которые подробно будут раскрывать все особенности применения норм закона», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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На форуме представитель РЭО рассказал о требованиях к утилизаторам, новых требованиях к импортерам (странам, не входящим в Евразийский экономический союз) и расчете ставок экосбора.

«Сегодня законодатель уделяет большое внимание утилизаторам, как одного из ключевых участников реформы РОП. Принятые нововведения, а именно реестр утилизаторов даст производителям и импортерам уверенность в том, что предприятие прошли проверку, соответствуют предъявляемым требованиям и могут оказывать подобную услугу в рамках РОП», — сообщил заместитель руководителя Департамента РОП РЭО Гусен Ибрагимов.

Теперь каждому товаропроизводителю станет проще понять, кто его утилизатор. Например, сейчас акты утилизации отходов пластика выдают и производители флексы, и производители гранулы. Для устранения этой неопределенности вводится «конвертер», определяющий переход товаров в отход и впоследствии в товар (продукт утилизации). Текущая система РОП предусматривает, что товаропроизводитель представляет в контролирующий орган акт утилизации отходов от использования выпущенных им товаров. При этом нет требования о закрытии только соответствующими видами отходов.

В мероприятии приняли участие производители и переработчики полимеров. Организатором форума выступила Группа CREON.