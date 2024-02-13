Экология 13 февраля 2024, 12:18 Эксперты РЭО оценят проекты школьников в области обращения с отходами РЭО

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Российский экологический оператор выступит партнером Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды имени Б. В. Всесвятского. Представители компании войдут в жюри и оценят проекты школьников в области обращения с отходами и экологического мониторинга.

«Интерес к окружающей среде важно прививать с самых ранних лет. Сделать это можно через привлечение детей к проектам, которые связаны с исследованиями и наукой, с выбором будущих профессий. РЭО стал партнером конкурса юных исследователей окружающей среды. Школьники смогут погрузиться в изучение инженерных и естественных наук, в частности подготовят проекты в области обращения с отходами и экомониторинга. А значит, они смогут узнать больше и об экономике замкнутого цикла, над развитием которой мы работаем», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Участниками конкурса станут более 10 000 школьников от 10 до 18 лет. Свои исследовательские работы они представят в 17 номинациях, в том числе в тех, которые созданы при поддержке РЭО.

«В конкурсе представлены номинации от РЭО — „Экологический мониторинг“, „Геоинформатика“, „Зеленая энергетика“, „Зеленая инженерия“, „Обращение с отходами“. Кроме того, наши эксперты участвуют в экспертизе работ участников на федеральном этапе», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Итоги заочного этапа конкурса будут подведены в марте. В апреле участники проведут защиту проектов на очной сессии федерального этапа.