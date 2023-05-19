Экология 19 мая 2023, 14:46 Эксперты РЭО начнут консультировать пользователей площадки по продаже вторсырья

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Новая функция консультирования экспертами Российского экологического оператора появилась на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП).

«Еще одна важная функция закреплена на сайте площадки по купле-продаже вторичными материальными ресурсами — консультация эксперта РЭО. Любой пользователь может зайти на сайт и оставить заявку, задать вопрос, например, о расширенной ответственности производителя, исполнении услуги, реестрах в рамках РОП и многом другом. Эксперт РЭО свяжется с пользователем и даст разъяснения», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Получить услугу можно через форму обратной связи.

«Сейчас самый популярный вопрос от пользователей касается расширенной ответственности производителя (РОП). Также много вопросов про то, как оставить запрос, чтобы попасть в реестры РЭО — реестр предприятий по утилизации, реестр производителей упаковки, реестр производителей товаров, товаров в упаковке», — отметил руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.

Электронная торговая площадка заработала в сентябре 2022 года. На ЭТП представлены вторичные ресурсы и сырье, их можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). На площадке зарегистрировано более 850 компаний. Они разместили лотов на сумму 815 млн рублей.