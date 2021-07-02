Эксперты рассказали, как обрезать малину для богатого урожая

С помощью обрезания малины садоводы могут значительно увеличить ее урожай. Кроме того, данная процедура поможет увеличить количество свободного места в саду. Обрезая малину, вы сократите количество кустов, но при этом количество урожая останется прежним или даже вырастет. О том, как правильно обрезать малину, рассказало Ytro.news.

Обрезать малину необходимо два раза за сезон — в начале июля и в конце августа. В первый раз не стоит обрезать твердые побеги. Именно они будут плодоносить. Молодые же побеги стоит удалить. Разрешается оставить не более трех молодых веточек на одном кусте. Из-за избытка молодых побегов ягоды могут стать мельче, а само растение станет хуже плодоносить.

Верхушки зеленых побегов стоит сократить на 10-15 сантиметров. К августу на срезах вырастут пасынки. Их также стоит удалить. Помимо пасынков, в августе стоит срезать и сухие стебли, которые уже принесли урожай в этом году.

В следующем году на срезанных местах появятся новые побеги, которые принесут урожай малины. Таким образом ягоды появятся сразу на трех стволах. На них образуется девять макушек малины.