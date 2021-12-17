Эксперты раскритиковали ESG-рейтинг RAEX

Эксперты отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами и специалисты по ESG-стратегиям раскритиковали рейтинг, подготовленный агентством RAEX. Они указали на необъективность при выборе лидеров в направлении Environmental и на недоработку методики рейтингования. ESG-рэнкинг российских регионов был опубликован на сайте рейтингового агентства по итогам 2021 года.

Эксперты проанализировали подходы RAEX к оценке экологических и социальных рисков регионов и усомнились в необходимости составления такого рейтинга с приставкой ESG.

С одной стороны, оценивать работу в части снижения негативного воздействия на окружающую среду и «зеленой» трансформации деятельности региона по количеству образованных и вывезенных отходов производства и потребления на душу населения достаточно странно. Кроме того, сопоставление имеющихся объективных данных с результатами рейтингования приводят к выводу о недоработках методики и связанной с этим необъективной оценке отдельных регионов в ESG-рэнкинге за 2021 год, выпущенном RAEX.

«Сегодня акценты должны быть расставлены в том числе на городах. Должно быть ресурсосбережение, с тем чтобы все шли в экономику замкнутого цикла и старались вовлекать отходы во вторичный оборот. А не фиксировать, сколько человек производит отходов, а сколько этих отходов увезли на какие-то объекты, в основном на полигоны», — отметила исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Альбина Дударева.

По ее словам, сегодня очень важно отслеживать тенденции, сравнивать города необходимо по уровню утилизации отходов, так как к 2030 году в России должны перерабатывать как минимум 50% отходов. Поэтому городам нужно искать способы, как сформировать у себя зеленые закупки, каким образом стабилизировать спрос на продукцию, сделанную из вторичных ресурсов, работать с гражданами и местным бизнесом.

Проживающие в регионах должны видеть по-настоящему положительные эффекты и в первую очередь чистоту, а не соответствие современной повестке дня. Но каким образом образование и вывоз отходов влияет на снижение экологических и климатических рисков, не понятно.

«А вот простое рейтингование цифрами, это декларативные вещи, это нужно для того, чтобы заработать себе репутацию — считаю, что эти рейтинговые агентства не доработали в части обращения с отходами», — указала Дударева.

Классические рейтинги ESG относятся к корпорациям, указала руководитель экспертно-аналитической платформы ИНФРАГРИН Светлана Бик. Несмотря на разницу в существующих подходах у разных рейтинговых агентств, порой существенную, оценка рисков воздействия деятельности компаний на окружающую среду, социальные вопросы, а также учет качества корпоративного управления осуществляется в единой логике.

«Другое дело с экспериментами сопоставления ESG-факторов в деятельности региональных администраций — а именно это по сути оценивает рэнкинг RAEX. Тут возникают серьезные вопросы, потому что фундаментальные особенности ESG-профиля регионов (и динамика показателей, положенных в основу рэнкинга) в существенной мере зависят от исторического характера размещения производительных сил и ответственного поведения бизнеса на территории», — объяснила Бик.

По ее мнению, фактор E должен соотноситься с показателями национальных целей, программ и проектов, стратегических инициатив, которые реализуются в стране и по которым можно релевантно оценивать вклад той или иной индустрии в достижение поставленных целей. К примеру, если в сфере обращения с отходами поставлены задачи ликвидировать накопленный ущерб, рекультивировать старые свалки, увеличить долю отбора полезных фракций ВМР и переработки вторичного сырья, то в рейтингах, измеряющих иные показатели, не отражаются основные усилия региональных администраций и участников рынка. «Получается, что в методике показатели по отходам есть — но измеряют они что-то свое», — сказала Бик.

В мировой практике пока отсутствуют единые подходы к формированию и оценке

ESG-показателей как компаний, так и регионов. В этой связи подходить к такой оценке необходимо предельно взвешено, чтобы ESG-повестка не превратилась в новый модный лозунг, который для некоторых регионов может на некоторое время стать красивой ширмой, скрывающей накопившиеся проблемы.

В большинстве имеющихся на сегодня методологий составления ESG-рейтингов направление Environmental оценивается по следующим основным направлениям: изменение климата, биоразнообразие, управление энергетическими ресурсами, энергоэффективность, биологический потенциал и качество экосистемы, сокращение выбросов, сокращение отходов и ответственное потребление воды.

«В последнее время ESG-повестка стала очень актуальной. Зачастую даже превалирует над другими традиционными темами для экспертных организаций, для промышленных предприятий, для правительств субъектов РФ. Это понятно, потому что ESG — это про комфортные условия проживания населения. ESG — это про экологичность, про светлое и безоблачное будущее для следующих поколений», — указал общественный бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Аппарата Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Ильдар Неверов.

Однако, если смотреть глубже именно в секцию повестки, посвященную экологии, то видно, что зачастую критерии вычисления ESG-индекса, в частности, рейтинговая субъектов или же предприятий через призму ESG-повестки, не всегда прозрачны, отметил Неверов. Он усомнился в том, что экологичным и перспективным можно считать параметр, по которому отходы были просто собраны и вывезены на переработку, сортировку.

«Это не есть сама цель повестки ESG. Суть ESG-стратегии заключается в том, что такого рода отходы должны быть утилизированы и в последующем вовлечены в хозяйственный оборот с получением продукции из ВМР. Эти критерии не всегда учитываются при расчете или рейтинговании по ESG-параметрам компаний, субъектов РФ и других инициатив. Важно, чтобы ESG-расчеты включали в себя сутевые вещи, которых мы пока не наблюдаем», — заключил бизнес-омбудсмен.