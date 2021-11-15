Эксперты предупредили об опасных природных явлениях на юге России

Штормовой ветер придет на юг России 16 и 17 ноября. При этом из-за сильных порывов могут быть разрушены крыши и заборы, а также поломаны деревья. Таким мнением поделился метеоролог, эколог руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в беседе с URA.ru.

«Центр антициклона 16 ноября будет находиться около Азовского моря, он принесет на черноморское побережье Кавказа, в районе Новороссийска, почти штормовой ветер, до 25- 30 метров в секунду. Такая же ситуация ожидается в Сочи, Краснодаре. Возможно, будут повалены деревья, снесены крыши и заборы», — рассказал эксперт.

При этом ведущий метеоролог отдела управления в кризисных ситуациях Ситуационного центра Росгидромета Михаил Милославский подчеркнул, что такая погода продлится до 17 ноября. По его словам, подобные явления являются нормальными в конце осени и в зимний период. При этом погода придет в норму к четвергу.