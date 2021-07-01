Эксперты поддержали создание системы прослеживаемости древесины в России

Эксперты поддержали изменение правил внесения в ЛесЕГАИС всеми участниками лесной отрасли данных о древесине. Эти изменения поспособствуют созданию системы прослеживаемости древесины в России. Система позволит отслеживать цепочку передвижения древесины от заготовки до конечного потребителя, сделает прозрачными сделки по древесине и станет серьезным шагом в декриминализации лесной отрасли.

Эксперты поддержали изменение правил внесения в ЛесЕГАИС всеми участниками лесной отрасли данных о древесине. Эти изменения поспособствуют созданию системы прослеживаемости древесины в России. Система позволит отслеживать цепочку передвижения древесины от заготовки до конечного потребителя, сделает прозрачными сделки по древесине и станет серьезным шагом в декриминализации лесной отрасли.

С 1 июля 2021 года собственники складов и объектов лесопереработки будут обязаны внести в ЛесЕГАИС информацию о своих объектах. Впоследствии лесозаготовители должны будут вносить в систему данные об объеме древесины, ее виде и размере, маршруте доставки и транспорте. Для участников отрасли установлен переходный период с 1 июля до конца 2021 года. Но если до конца этого срока сведения не будут представлены, или легальность древесины не будет подтверждена, все сделки уже с 1 января 2022 года будут блокироваться.

Как сообщил Александр Протченко, руководитель направления «Лесоуправление» компании «Свеза», бизнес поддерживает инициативу власти, которая стремится исключить криминальные и мошеннические схемы при рубке и вывозке леса, привести в соответствие объемы лесозаготовки с объемами реализации древесины. «Для ответственных лесопользователей введение электронной формы сопроводительных документов несет ощутимую пользу: снижается бумажный документооборот, упрощается оформление и отслеживание объемов древесины. Также мы рассчитываем, что вводимые меры позволят более четко рассчитывать объемы заготовки и избегать дефицита сырья на внутреннем рынке. Система учета движения древесины ЛесЕГАИС особенно важна в преддверии введения с 1 января 2022 года запрета на вывоз из России необработанного леса». При этом эксперт отметил, что следующие полгода предстоит протестировать, какие сложности мешают лесозаготовителям в полной мере выполнять требования законодательства и нужны ли дополнительные механизмы для подстраховки процессов внесения данных в систему учета.

«Переход к официальной практической фазе реализации дополнительного функционала единой системы учета леса — без преувеличения, важнейший шаг в развитии российской лесной отрасли, — отметил Управляющий директор по реализации государственных программ развития и лесной политике Segezha Group (входит в АФК „Система“) Николай Иванов. — Это уникальная система — аналогов нет нигде в мире. Segezha Group активно участвовала в тестировании и доработке ЛесЕГАИС в регионах присутствия. Отмечу высокий уровень скоординированности усилий бизнеса и представителей органов власти, полное отсутствие формализма и бюрократизма при решении рабочих вопросов. За очень сжатые сроки удалось выработать оптимальную форму функционирования ЛесЕГАИС, в привязке к действующей нормативно-правовой базе. Конечно, остался большой задел для дальнейшего совершенствования системы, и мы готовы к кропотливой совместной работе для достижения наилучшего результата».

Напомним, изменение правил внесения информации в ЛесЕГАИС внедряются в рамках плана мероприятий по развитию и декриминализации лесного комплекса, который Правительство реализует по поручению Президента России. Одна из ключевых мер — цифровизация отрасли, которая позволит внедрить систему прослеживаемости движения древесины на всех этапах.

«Анализ и сопоставление информации по сделкам, движению древесины и местам ее складирования позволят серьезно декриминализовать отрасль. Самое главное, что будет внедрен реальный контроль за оборотом древесины и работой арендаторов лесных участков. В России реализуют лесную реформу по жестким правилам: если заготовка леса нелегальна, древесину невозможно реализовать. Для добросовестных лесозаготовителей нет никаких сложностей, но для серого рынка такой цифровой контроль не оставит выбора, придется переходить в „белую“ плоскость», — сказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Система позволит закрыть лазейки и сделать прозрачными сделки по древесине. Таким образом, государство реализует один из первых шагов по обелению лесной отрасли.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что с 1 июля 2021 года изменятся правила внесения сведений о сделках с древесиной в информационную систему ЛесЕГАИС.

«С 1 июля в цифровой системе появляются точки прослеживаемости — лесосеки, склады, комбинаты, пункты таможенного декларирования и вывоза древесины. Это необходимо, чтобы связать конкретный объем заготовленной древесины, точки перемещения от делянки до складов и последующей переработки. Разумеется, не будет резкой блокировки сделок, у лесопользователей есть полгода для тестирования функционала. Предприятия должны привыкнуть к тому, что у каждого действия в лесу должен появиться цифровой след. Но со следующего года, если нет „электронного паспорта“, нет подтверждения легальности происхождения древесины — ее дальнейшая реализация будет невозможна», — сказала вице-премьер Виктория Абрамченко.