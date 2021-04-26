Эксперты поддержали план по переносу ответственности за утилизацию на производителей

Вице-премьер Виктория Абрамченко подписала план по реализации РОП (расширенной ответсвенности производителей) 26 апреля. Документ утверждает перечень мер, необходимых для перехода на новую систему с 2022 года. Производители товаров будут нести полную ответственность за утилизацию упаковки. По словам вице-премьера, исполнение плана РОП никак не скажется на финансовой нагрузке на жителей. Более того, в плане предусмотрена возможность отмены НДФЛ для тех, кто сдает вторсырье, а также стимулы для перехода на экологичную, перерабатываемую упаковку, которую можно будет вновь пустить в оборот вместо отправки на захоронение. Отраслевые эксперты, опрошенные 360tv, также позитивно оценили план действий по РОП в России.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов считает дорожную карту взвешенным, четким планом действий внедрения нового механизма РОП и качественным шагом вперед.

«Отмечу очень важный момент — социально значимый: это недопустимость финансовой нагрузки на граждан. Много было спекуляций на эту тему, надеемся, что при реализации комплекса указанных мер этот вопрос будет закрыт. В целом принятие дорожной карты поддерживаю, это взвешенный и четкий план действий. И, конечно, это качественный шаг вперед», — завил глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

«До конца года нам необходимо реализовать основные задачи, утвержденные в дорожной карте. В частности, речь идет о формировании и утверждении всех необходимых нормативно-правовых актов, которые позволят эффективно реализовать новый механизм ответственности производителей», — отметил замглавы ППК РЭО Алексей Макрушин.

Исполнительный директор СРО «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев уверен, что законодательное закрепление ключевых положений утвержденной концепции позволит исправить существующие ошибки в существующей модели РОП, что в итоге приведет к увеличению объемов утилизации отходов.

По словам советника руководителя Исполкома ОНФ, эксперта тематической площадки «Экология» Александра Когана, реализация нового механизма РОП ускорит процесс финансирования и создания инфраструктуры.