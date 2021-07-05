Эксперты поддержали передачу РЭО прав на все системы контроля отходов в России

Российскому экологическому оператору (РЭО) передали контроль за двумя системами учета отходов (ГИС УТКО и ГИС УОИТ). Ранее функции оператора были на Росприроднадзоре и Минприроды. Эксперты положительно оценили передачу ответственности РЭО и отметили, что это позволит сделать отрасль по обращению с отходами более прозрачной, выявить недобросовестных переработчиков и сосредоточить всю информацию в одном месте.

«ППК РЭО обладает такими компетенциями, чтобы профессионально наполнять, поддерживать и управлять этими системами. Это даст отрасли долгожданную прозрачность, когда мы будем понимать в каких регионах, в каких точках образуются какие отходы в рамках всей страны. Территориальные схемы по всем 85 субъектам разрознены, а это будет одна единая информационная оболочка», — отметил председатель комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Ильдар Неверов.

Логичным решением консолидировать в одних руках информационные системы назвал эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган. ГИС УОИТ он назвал основным инструментом для контроля системы Расширенной ответственности производителей (РОП), в рамках которой создана федеральная схема по обращению с отходами. Следующим же шагом будет контроль и учет перемещения отходов, добавил Коган.

В Минпромторге РФ считают, что передача функций оператора РЭО исключит недостоверную отчетность и недобросовестных переработчиков. Как отметил руководитель Центра экологической промышленной политики министерства Владимир Марьев, также в системах нужно предусмотреть управление вторичными ресурсами.

«Аудит материальных потоков, оборудования с элементами планирования направления потоков не только на сортировки, но и вторичных ресурсов на предприятия, которые используют эти вторичные ресурсы, позволит сформировать недостающую инфраструктуру комплексного управления отходами и вторичными ресурсами. Если прослеживать только движение потоков отходов от образователей до обработки, этого недостаточно для реализации принципов экономики замкнутого цикла», — сказал Марьев.

По мнению Натальи Беляевой, генерального директора «Дельфи», заместителя председателя Комитета по переработке отходов и вторресурсам организации «Деловая Россия», главной проблемой отрасли на данный момент является нехватка информации об операторах по обращению с отходами, объектах и их мощностях, а также достоверность данных.

«Непрозрачность, невнятные правила игры, которые постоянно трансформируются, разногласия в толковании закона между различными уровнями власти, все это следствие отсутствия информации. От этого отрасль, несмотря на огромный интерес к ней со стороны рынка, не выглядит привлекательной ни для заказчиков, ни для инвесторов. Запрос на верифицированную информацию велик. Именно поэтому, на мой взгляд, важно, чтобы был уполномоченный оператор, который бы агрегировал необходимые данные, предоставив к ним доступ всем заинтересованным в них лицам», — заявила Беляева.

Российскому экологическому оператору передали контроль над двумя системами — единой государственной системой учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и государственной информационной системой учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО), изменения в федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин. Первая система включает в себя данные о регоператорах, полигонах и объектах сортировки, в ней присутствуют элементы электронной модели федеральной схемы по обращению с отходами. Вторая будет вести учет за упаковкой от использованных товаров в рамках РОП. Согласно правилам РОП, производители и импортеры товаров полностью отвечают за утилизацию упаковки. Они могут сами утилизировать ее или оплачивать экосбор, который пойдет на утилизацию.