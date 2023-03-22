Экология 22 марта 2023, 10:59 Эксперты оценили вклад сотрудников Московского НПЗ в озеленение Москвы Автор фото: Сергей Шинов / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Эксперты подтвердили, что деревья, высаженные волонтерами Московского нефтеперерабатывающего завода в ЮВАО, прижились. По итогам аудита деревьев предприятию выдали Климатический сертификат. Оценку провели представители Федерального агентства лесного хозяйства, АНО «Сад памяти», Российского экологического движения и Всероссийского общества охраны природы.

Председатель Московского городского отделения Всероссийского общества охраны природы, исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов отметил, что сотрудники МНПЗ делают большой вклад в городскую среду столицы.

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«Московский НПЗ первым из промышленных предприятий получил этот сертификат, который свидетельствует о вдумчивом и ответственном подходе завода к заботе об окружающей среде. Внедрение природоохранных программ и высадка нескольких тысяч деревьев на территории Москвы подтверждает фундаментальные принципы устойчивого развития и служит примером для отрасли», — сказал он.

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Инициативу сотрудников завода отметил заместитель гендиректора МНПЗ по производственной безопасности Артем Галяутдинов.

«Мы благодарны за признание вклада Московского НПЗ в озеленение столицы и сокращение воздействия на окружающую среду. Предприятие проводит самую масштабную в своей истории модернизацию. Каждый проект этой программы включает в себя экологический аспект. А волонтерское движение завода активно участвует в том, чтобы парки столицы становились еще зеленее и комфортнее», — отметил он.

Акция 2020 года — не первое мероприятие такого рода, организованное под кураторством МНПЗ. Сотрудники этого завода ежегодно принимают участие в озеленении и благоустройстве прилегающих районов. Начиная с 2011 года представители МНПЗ только в ЮВАО высадили более трех тысяч деревьев и кустарников.

Реализация совместных проектов предприятий и столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в парках Капотни и 850-летия Москвы привела к появлению сотен новых лиственниц, каштанов и ив. Деревья также пополнили территории социальных объектов в Капотне и Печатниках. На территории самого МНПЗ создали парк общей площадью 1,7 гектара.