Экология 19 января 2024, 11:40 Эксперты оценили работу цифровой платформы РЭО по торговле вторсырьем РЭО

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Эксперты отрасли по обращению с отходами призвали использовать Электронную торговую площадк по купле-продаже вторсырьем (ЭТП) после введения новых правил расширенной ответственности производителей (РОП).

«С 2024 года начинают действовать новые правила механизма РОП. Это касается как товаров, так и упаковки. Ранее мы рассказывали, что утверждена методика расчета базовой ставки экологического сбора и коэффициента экологичности. На площадке ЭТП можно легко сделать эти расчеты через удобную форму. Функционал площадки помогает работать в рамках РОП, и многие эксперты отрасли уже оценили ее удобство», — подчеркнул генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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По словам главы Российского экологического общества Рашида Исмаилова, создание ЭТП стало важным шагом для формирования экономики замкнутого цикла и развития всей отрасли.

«Сегодня электронная платформа — это востребованный портал с расширенным функционалом: от торговли вторсырьем до заказа услуги по исполнению РОП. Конечно, такой инструмент необходим для отрасли и в целом формирования экономики замкнутого цикла в нашей стране. Мы видим, что перечень РОП пополнился сотнями товаров и видов упаковки. По ним предстоит делать расчеты для уплаты экосбора. Поэтому цифровая платформа РЭО становится незаменимым инструментом для игроков отрасли. Прозрачным и понятным», — отметил Рашид Исмаилов.

Директор ООО «ЭкоМир», руководитель направления переработки вторичных текстильных материалов ООО ПТК «Красная Ветка» Владимир Процик обратил внимание на то, что ЭТП позволяет сэкономить время на поиск потенциального клиента.

«ЭТП РЭО — отличный инструмент. Раньше много времени уходило на поиск потенциального клиента под продажу РОПа. Мы продаем услуги в рамках РОП по текстильной группе с 1 по 7. На наш лот постоянно приходят отклики. При чем сначала мы выложили лот по высокой цене и потом в рамках аукциона поняли, что ее необходимо снизить. Сейчас лот в виде услуги по исполнению обязанности в рамках РОП, который мы можем закрыть за год, у нас уже заранее продан. То есть, у нас нет свободного объема, но и группа товаров очень редкая, и утилизаторов мало. Самая большая сделка на ЭТП была на 7 млн рублей, сделка была с производителем текстильного белья», — сказал Владимир Процик.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» взаимодействует с разработчиками ЭТП с самого момента ее запуска, а также обеспечивает обратную связь от бизнеса.

«Члены Ассоциации отмечают хороший функционал и быстрое развитие электронной площадки. Среди наших членов — представители всех этапов жизненного цикла продукции, в том числе подпадающей под РОП. Поэтому мы формулировали запрос от компаний — возможность исполнять обязательства в рамках РОП, используя сервисы площадки. И развитие в этом направлении идет. Сейчас ожидаем следующий шаг. Наше предложение — производитель или импортер — на основе оценки ожидаемого объема сможет размещать своего рода предзаказ и собирать предложения от заинтересованных потенциально утилизаторов», — сказала исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.