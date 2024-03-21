Экология 21 марта 2024, 17:29 Эксперты обсудили развитие технологий переработки отходов на Wasma-2024 РЭО

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Технологии переработки отходов, кооперацию производств и импортозамещение обсудили участники сессии «Развитие передовых технологий переработки отходов и вовлечения вторичных ресурсов в различных отраслях экономики и перспективы их масштабирования» на форуме Wasma-2024. Модератором мероприятия выступила исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданной при поддержке Российского экологического оператора, Валерия Гулимова.

«На сессии, посвященной технологиям, мы обсудили инструменты и подходы выстраивания взаимодействия компаний, в том числе с оказанием мер поддержки или с взаимной выгодой по цепочке поставок. Например, это промышленный симбиоз, когда отходы одного производства становятся сырьем для другого, а в силу их расположения транспортные затраты отсутствуют. Особенностью сессии стало то, что все ее участники — члены Ассоциации „Ресурс“», — рассказала Валерия Гулимова.

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Компании представляли варианты импортозамещения и снижения издержек в эксплуатации комплексов, изменение подходов к инжинирингу на сортировочных комплексах, анализ вариантов компостирования и экономическую эффективность выбранных технологий, биогазовые малые установки, автономные малые установки компостирования пищевых отходов, уникальные технологии переработки сильнозагрязненных отходов ПЭТ, переработку гранатного песка, в результате которой полученный материал превосходит первичный.

В сессии также приняли участие производители оборудования. Среди них ЭКОМАШГРУПП, чьи мусоросортировочные комплексы работают по всей России.

«В 2023 году мы импортозаместили и запустили в серийное производство сепаратор воздушного типа. Он делит входящий материал на 2 фракции, легкую и тяжелую. Это позволяет разгрузить работу всей линии и разрядить поток материала перед его поступлением на сепаратор оптического типа. Если линия автоматизированная, то оптический сепаратор смело можно назвать сердцем мусоросортировочного комплекса. Наши коллеги разработали три вида машин: оптический сепаратор ВИС, НИР и оптический сепаратор, который используется для контроля качества или оценки морфологического состава ТКО», — сообщил генеральный директор ЭКОМАШГРУПП Александр Пугин.

Также компания продолжает серийный выпуск сепараторов баллистического типа, разрывателей пакетов, сепараторов барабанного типа, прокалывателей ПЭТ, системы перемещения контейнеров, в разработке находится автоматический, горизонтальный пресс для ВМР.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» — объединение отраслевых организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов. Создана в августе 2021 года по инициативе и при поддержке РЭО.