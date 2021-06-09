Эксперты обозначили экологические проблемы мегаполисов

«Ридус» провел круглый стол «Экология мегаполисов — могут ли современные города быть „чистыми“», в рамках которого эксперты перечислили главные экологические проблемы Москвы и отметили необходимость перехода на электрический общественный транспорт.

Модератор тематической площадки «Экология» регионального отделения ОНФ МО Антон Хлынов пришел в выводу, что главная экологическая проблема российской столицы заключается в чрезмерной застройке и сокращении естественной природной среды.

«В результате очень сильно меняется климатическая ситуация в региональном масштабе за счет того, что возрастает количество так называемых „запечатанных“ площадей. Природные комплексы, которые находятся внутри агломерации и ее окружают, постепенно деградируют (некоторые катастрофически)», — обратил внимание Хлынов.

По его словам, снижается экологическая эффективность природных систем. В частности, меняется система стока, влагооборота, продуваемости, а также температурный режим.

Председатель регионального отделения «Партии Роста» в Тамбовской области, гендиректор тамбовского мусороперерабатывающего комплекса «КомЭк» Игорь Блюм призвал переводить общественный транспорт на электричество и усилить требования к коммерческим предприятиям, занимающимся перевозками пассажиров.

«Приезжает автобус, а за ним ничего не видно, такие он выбросы выдает», — заметил он.