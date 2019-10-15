Эксперты из 18 стран мира приехали на Московский нефтеперерабатывающий завод, ознакомились с природоохранными технологиями и выяснили, как предприятие вписано в инфраструктуру столицы. Участники делегации, в первую очередь, оценили результаты очередного этапа экологической модернизации МНПЗ.

Вице-президент китайской инвестиционной компании Аиджин Ченг побывала на нефтеперерабатывающих заводах в разных частях земного шара, а теперь приехала в Москву. Признается, что удивлена: на Московском НПЗ совершенно нет характерного запаха промышленной зоны.

«Я провела здесь два часа, и я не чувствую, что нахожусь на территории завода. Обычно, когда находишься около завода, чувствуешь, что пахнет специфически. Здесь этого нет. Думаю, это все благодаря великолепной работе компании. Я ставлю плюс», — сказала Аиджин Ченг.

Она — одна из сотни участников делегации на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Конференция «Рынок нефтепродуктов 2019», на которую прилетели гости из 18 стран мира, проходила в Москве два дня. Главная тема — модернизация нефтеперерабатывающей отрасли.

Источник фото: МНПЗ

И «Газпром нефти» есть чем удивить, например, новейшей установкой «Евро+», готовящейся к пуску. Ее оценила директор по международным проектам одного из ведущих продавцов нефтепродуктов в Бразилии Элине Силва, признавшая, что Московский НПЗ производит хорошее впечатление.

«Мы в Бразилии убеждены, что в России работают настоящие профессионалы. Визит стал очередным тому подтверждением. Я впечатлена темпами и технологиями модернизации, которые внедряет предприятие», — пояснила Элине Силва.

Масштабные экологические проекты на Московском НПЗ реализуются одновременно с модернизацией оборудования. Один из множества природоохранных проектов — комплекс «Биосфера», очищающий воду с производства до 99,9% и обеспечивающий практически замкнутый цикл водопотребления.

Источник фото: МНПЗ

Глава компании «Аргус» в России и странах СНГ Михаил Дубик подчеркивает, что проект «Биосфера» ясно демонстрирует: «Газпром нефть» — лидер модернизации.

«Это чрезвычайно важно для нашей нефтепереработки в целом. Потому что мы, как страна, как экономика, участвуем в передовых технологических процессах», — делает акцент Михаил Дубик.

Автоматизированную систему мониторинга воздуха первым в отрасли внедрил именно Московский НПЗ. В районе завода состояние воздуха контролируется ежеминутно. Датчики установлены на всех важных объектах, информация с них передается в операторную. Трансляция данных идет как на сайт предприятия, так и на уличный экран, который установили для спокойствия местных жителей, чтобы все знали, что завод в городе — это безопасно, а открытость — неотъемлемая часть современного производства.