Эксперт: таяния ледников опасны для Петербурга

По данным «Газеты.ru», таяние уже происходит в Антарктиде, Гренландии и некоторых горных районах. За это время уровень моря вырос на 16 сантиметров.

«К концу этого века для Санкт-Петербурга, который находится на берегу моря, могут начаться проблемы», — заключил эксперт.