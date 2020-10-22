Эксперт: таяния ледников опасны для Петербурга
Ведущий научный сотрудник Арктического и Антарктического НИИ Санкт-Петербурга Алексей Екайкин рассказал, что даже небольшие таяния ледников вызовут серьезный подъем уровня моря. Это представляет опасность для Санкт-Петербурга. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным «Газеты.ru», таяние уже происходит в Антарктиде, Гренландии и некоторых горных районах. За это время уровень моря вырос на 16 сантиметров.
«К концу этого века для Санкт-Петербурга, который находится на берегу моря, могут начаться проблемы», — заключил эксперт.