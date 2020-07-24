Эксперт: России выгодна продажа водорода в Европу

По его словам, Россия может использовать свое преимущество в газе и использовать его для получения водорода. Тренд на использования водорода в качестве экологичного топлива закрепился в Европе.

«Идея РФ заключается в том, чтобы мы не столько шли в сферу электролизов, сколько совместили наше преимущество в газе. Например, можно добавлять водород в газовые двигатели в определенных пропорциях», — пояснил Митрахович.