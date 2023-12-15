Экология 15 декабря 2023, 15:40 Эксперт РЭО рассказал об экономике замкнутого цикла на форуме «Экосистема» РЭО

Читать 360tv в

PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко выступил на паблик-токе «Что такое эта ваша ЭЗЦ?» на Всероссийском форуме «Экосистема» 14 декабря.

«За последние 10 лет объемы образованных отходов в стране выросли более чем в 2 раза, а прирост площади захоронения отходов составил 0,4 миллиона га в год. Таким образом, внутренняя угроза экологической безопасности активизировала развитие новой модели производства и потребления — экономики замкнутого цикла, включая трансформацию действующей системы обращения с отходами как приоритетного условия устойчивого развития в стране. Дать отходам вторую жизнь — это и есть экономика замкнутого цикла в реальной жизни», — сказал Бойко.

Реклама

В России строятся экопромышленные парки, они появятся в каждом федеральном округе. Уже есть первые резиденты: 29 компаний подписали соглашения с РЭО о создании 34 производств на базе парков. «Это еще один аргумент в поддержку позитивного характера тренда на повторное использование отходов», — отметил Бойко.

В паблик-токе также приняли участие заместитель генерального директора компании «Убиратор» Анна Зайченко, заместитель генерального директора Группы Компаний «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова, директор по устойчивому развитию ПАО «Сибур» Максим Ремчуков, заместитель генерального директора «Лиги переработчиков макулатуры» Денис Кондаратьев.

Паблик-ток проходил 14 декабря на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.