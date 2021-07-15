Эксперт рассказал, с чем может быть связано нашествие божьих коровок

В разных регионах России началось нашествие божьих коровок. По словам детского популяризатора науки Александра Толмачева это может быть связано с повышенной влажностью. Об этом сообщила «ФедералПресс».

«Дождливое лето на побережье Черного моря создало идеальные условия для размножения насекомых: не только мошек и комаров, но и тлей. Большое количество этих опасных вредителей растений и послужило увеличению численности хищных божьих коровок, которые этих тлей едят», — пояснил специалист.

Он отметил, что одна божья коровка может уничтожить до 100 тлей и других вредных насекомых. Однако если пропитания становится недостаточно, коровка мигрирует в другое место. Однако морской ветер мешает передвижению насекомых. Именно поэтому большое количество божьих коровок образуется на пляже.

Эксперт отметил, что божьи коровки не несут угрозы для человека. Они могут лишь слегка щипать кожу в поисках пропитания и воды. Обычно число этих насекомых сокращается в период размножения.