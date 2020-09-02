Эксперт рассказал, что защитит огород от холодов
Садовод Владимир Шаталинский рассказал, как защитить растения от холодной зимы. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
По данным телеканала «Царьград», эксперт пояснил, что для этого необходим хороший снежный покров. Снег — значительно смягчает минусовую температуру и защищает растения.
«Когда было холодно, наши предки закапывались в снег. Если его не будет, то закрывать — не закрывать огород смысла нет. По сути, это бесполезно», — заключил Шаталинский.