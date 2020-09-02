Эксперт рассказал, что защитит огород от холодов

По данным телеканала «Царьград», эксперт пояснил, что для этого необходим хороший снежный покров. Снег — значительно смягчает минусовую температуру и защищает растения.

«Когда было холодно, наши предки закапывались в снег. Если его не будет, то закрывать — не закрывать огород смысла нет. По сути, это бесполезно», — заключил Шаталинский.