Эксперт призвал адаптироваться к изменениям климата

Старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский рассказал радио Sputnik о необходимости заранее адаптироваться к климатическим изменениям.

«Надо адаптироваться к конкретным опасным явлениям, к которым ведет изменение климата, к частоте появления таких явлений. Например, в МЧС должны знать, как действовать при учащенных наводнениях. Городское хозяйство надо адаптировать к волнам жары, которые очень опасны для жителей городов-миллионников», — цитирует специалиста ИА Ura.ru.

По его словам, у каждого региона должна быть своя стратегия адаптации к таким изменениям климата, как постепенный рост уровня океанов, постепенная деградация вечной мерзлоты и постепенный рост температуры.

«Каждый регион или отрасль должны определить основные риски для себя и адаптироваться уже к ним», — добавил Чернокульский.