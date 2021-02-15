Эксперт предупредил о риске пробуждения вулкана на Курильских островах

Старший научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Дмитрий Мельников предупредил о возможности пробуждения вулкана Пик Сарычева, который находится на Курильских островах, сообщил телеканал «Звезда».

По словам специалиста, сейчас излияние из кратера остановилось. При этом по спутниковым каналам пока наблюдается термальная аномалия, указывающая на то, что активность еще есть.

«Опасность вулкана остается. Для него возможны мощные извержения с подъемом пепла до высоты 10-15 километров над уровнем моря», — подчеркнул Мельников.

Помимо прочего, в настоящий момент есть опасность для пролета международной авиации. Специалист пояснил, что существует группа оперативного мониторинга за деятельностью вулканов для обеспечения безопасности авиационных перевозок. Эксперты следят за вулканами Камчатки, Курильских островов и отправляют сведения сотрудникам соответствующих органов.