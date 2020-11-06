Эксперт порекомендовал бесплатно выдавать москвичам саженцы, чтобы озеленить город

По его мнению, нужно искать решения экологических проблем. Дополнительное озеленение не станет панацеей, но поможет хоть как-то изменить ситуацию в лучшую сторону.

«Свой пример демонстрируют власти Дании. Думаю, правительству Москвы и других российских городов следовало бы изучить этот опыт», — заключил Федоров.