Эксперт порекомендовал бесплатно выдавать москвичам саженцы, чтобы озеленить город
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что правительству Москвы нужно последовать примеру властей Копенгагена и бесплатно выдавать саженцы местным жителям. Об этом сообщила НСН.
По его мнению, нужно искать решения экологических проблем. Дополнительное озеленение не станет панацеей, но поможет хоть как-то изменить ситуацию в лучшую сторону.
«Свой пример демонстрируют власти Дании. Думаю, правительству Москвы и других российских городов следовало бы изучить этот опыт», — заключил Федоров.