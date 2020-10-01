Эксперт объяснил, почему прошла пыльная буря в Ростовской области

Она пояснила, что все дело в сильном ветре, сухой почве и отсутствии растительности, которая защищает ее. Безуглова уточнила, что буря закончится, когда ослабеет ветер. Также в этой ситуации поможет дождь, который прибьет к земле частички почвы.