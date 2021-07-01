Эксперт объяснил, почему климат в России стал нестабильным

Этим летом в Россию пришла аномальная жара, чередующаяся с рекордно мощными ливнями и грозами. Директор программы «Климат и энергетика» WWF, климатолог Алексей Кокорин объяснил для радио Sputnik, в чем причина нестабильности климата.

По словам эксперта, виновато глобальное потепление. Оно сдвинуло климатические качели, из-за чего климат во всем мире немного изменился и участились погодные аномалии.

«Грубо говоря, климатическая система Земли — это нечто тяжелое и большое, что сдвинуть довольно тяжело. Скажем, что человечество сдвинуло ее на градус, но при этом раскачало сильнее. То есть усиления парникового эффекта примерно на 5% оказалось недостаточно, чтобы потеплело на пять градусов, но достаточно, чтобы раскачать климат. В итоге жара или наводнения стали чаще и резче», — пояснил специалист.

Он отметил, что человечество уже начало движение к сокращению выбросов парниковых газов и углеродной нейтральности. Если через несколько десятков лет оно сократит выбросы настолько, чтобы леса могли легко их компенсировать — раскачивание климатических качелей остановится.

«В таком случае резкость перепадов погоды будет больше, чем сейчас, но в разумных пределах. Если все пойдет вразнос, то будет гораздо хуже», — заключил Кокорин.